Все пошло не по плану: почему Израиль отказался от соглашения с ХАМАС

Эфирная новость 13 0

Прекращение огня должно было наступить 19 января.

Фото, видео: Reuters/Kai Pfaffenbach; 5-tv.ru

Джо Байден без лишней скромности считает свои достижения на посту президента великими. Но последнее из них, а именно перемирие на Ближнем Востоке, уже обернулось грандиозным провалом.

Сообщается, что ЦАХАЛ все-таки подписал соглашение с ХАМАС. Но прекращать кровопролитие, похоже, Тель-Авив не собирается. Арабские СМИ пишут о новом рейде израильской армии — в палестинском лагере беженцев.

Возмущение происходящим звучит уже в американской столице. Из Вашингтона передает наш обозреватель Антон Золотницкий.

На пресс-конференцию госсекретарь США Энтони Блинкен вышел, чтобы, как обычно, рассказать об успехах американской дипломатии. Но сразу все пошло не по плану. Один из журналистов ставит вопрос ребром: «Признают ли США свою роль в геноциде жителей Газы?»

«Уберите от меня свои руки! Ответьте на чертов вопрос!» — сказал журналист.

«Сэр, уважайте процесс. У нас будет возможность ответить на вопросы через несколько минут», — ответил Блинкен.

«Геноцид и дискриминация, а вы говорите мне уважать процесс. Преступник!» — добавил представитель СМИ.

Для администрации Байдена, всего лишь сутки назад с ликованием анонсировавшей мирную сделку между Израилем и ХАМАС, похоже, наступает период отрезвления. Тель-Авив к миру явно не стремится.  ЦАХАЛ нанес удары по 50 целям в Газе, погибли больше 80 человек.

«Как я могу планировать возвращение, когда только что получила известие о том, что мой дом взорвал дрон?» — рассказала жительница Газы Умм Ханун.

Региональные игроки такие сигналы трактуют однозначно.

«Тот факт, что Израиль продолжает свои атаки и массовые убийства, несмотря на соглашение, справедливо усиливает нашу обеспокоенность. Нельзя допустить, чтобы израильское правительство нарушало и эксплуатировало перемирие», — заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Уходящий американский президент, очевидно, пытался представить перемирие как свое главное дипломатическое наследие. Ведь на остальных направлениях — полный провал. Однополярный мир разрушен, украинский проект терпит бедствие, гонка вооружений, наоборот, разгорается с новой силой. Лавры миротворца Байдену были нужны как никогда.

 

«Он участвовал во встречах с ХАМАС и Израилем, а также с людьми, которые помогали вести переговоры о сделке в Катаре. И из сообщений совершенно ясно следует, что он оказал значительное влияние на Нетаньяху и побудил его согласиться на сделку», — заявил американский политолог Брюс Маркс.

Для демократов — важный урок. Последние полтора года они, как и сам Байден, пытались лавировать между интересами Израиля и радикальным крылом собственной партии. Но, в конце концов, провалились между стульями.

В разговоре с «Известиями» бывший офицер американской армии Эрл Расмуссен подчеркивает — это характерный штрих ко всему президентству Байдена.

«Эта администрация не была успешной. У нас очень серьезные проблемы в экономике. Внешняя политика — сплошной бардак. Напряженность в отношениях между Россией и США, на Ближнем Востоке, с Китаем, даже с некоторыми странами-союзниками», — заявил политолог, полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Именно с таким наследием Джо Байдену предстоит уходить на пенсию. Она, впрочем, хотя бы уже не за горами. В Белом доме его сменят уже через три дня.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.38
-0.43 105.81
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Курочка с пюрешкой: кому стоит с опаской относиться к этому блюду
6:28
Все пошло не по плану: почему Израиль отказался от соглашения с ХАМАС
6:23
В Томске учитель ударил школьника по лицу и выгнал из класса
6:12
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
6:10
Не только «Твин Пикс»: чем еще прославился Дэвид Линч
6:00
Ка-52М ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов
Наследие разума: кем стали трое детей Стивена Хокинга
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год