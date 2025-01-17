Мошенники воруют криптовалюту с помощью Лягушонка Пепе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Мошенники осуществляли кражу криптовалюты с помощью Лягушонка Пепе

Мошенники использовали Лягушонка Пепе для кражи криптовалюты в Telegram

Фото: 5-tv.ru

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Осуществить преступную схему получилось благодаря обновлению Telegram.

Известный интернет-персонаж Лягушонок Пепе используется мошенниками для кражи криптовалюты у пользователей Telegram. Об этом рассказала компания-создатель технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

Виртуальные подарки – одна из новых функций Telegram. Это анимированные изображения, которые можно приобрести на специальной «витрине», а затем подписать и отправить другому пользователю. Именно этим обновлением воспользовались злоумышленники.

Они создали фишинговые сайты, на которых якобы можно получить те самые подарки бесплатно – в частности, с изображением Лягушонка Пепе. Когда человек пытается воспользоваться щедростью незнакомцев, его устройство заражается вредоносной программой, которая обнуляет криптокошельки.

Старший аналитик компании F.A.C.C.T. рассказала, что злоумышленники всегда внимательно отслеживают модные тренды, чтобы затем использовать их в преступных схемах. Среди методов обмана также крайне распространены фишинговые страницы для авторизации и боты для криптообмена, в которых отсутствует возможность вывода средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что задержаны владельцы анонимных Telegram-каналов, занимавшиеся вымогательством.

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