Эхо любви легендарной Анны Герман: плакала от боли, но продолжала петь вопреки смертельной болезни

Певица с незабываемым голосом едва выжила после страшной автокатастрофы, но судьба преподнесла новый удар.

Ей было всего 46, и она купалась в любви поклонников со всех уголков света. Ей было всего 46, когда рак сжег ее изнутри, но не смог отнять у нее сцену. Она плакала от боли, но продолжала петь, спрятав глаза за темными очками.

Анна Герман, знаменитая советская и польская певица, ушла из жизни на пике славы, ее голос соотечественники не забывают по сей день — убаюкивающий, целительный, нежный, но драматически сильный. Ангельский.

Песни, которые она исполняла, все еще звучат с экранов, их исполняют современные артисты. Ее талант, как и подвиг во имя зрителя, остается незабвенным.

Почему мама Анны Герман скрывала от всех свое происхождение

Судьба семьи прославленной артистки сложилась трагически, и главную роль в этой трагедии сыграл не выбор человека, не поступки, а происхождение. Неспособные повлиять на прошлое, родные исполнительницы были вынуждены скитаться, чтобы спасти свою жизнь.

Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года в Узбекской ССР, в городе Ургенче. Предками мамы — Ирмы Бернер (Мартенс) — были осевшие в Германии голландцы, она преподавала немецкий язык. Отец Евгений (Ойген) Герман тоже был потомком немецких и голландских переселенцев, работал бухгалтером.

Анне был всего год, когда ее папу арестовали по доносу соседей, обвинили в шпионаже и осудили на «десять лет без права переписки». В период сталинских репрессий эту формулировку люди знали хорошо — она означала, что близкие больше никогда не увидятся.

Отца певицы расстреляли в Ташкенте. С этого момента семья скрывала свои корни, скитаясь в поисках безопасного уголка, привычка хранить эту тайну сохранилась у Анны и после смены власти.

Анна Герман выступает в Москве в 1979 году. www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

С началом Великой Отечественной войны потомственные немцы, жившие в СССР, в одночасье стали преступниками, «пособниками нацистов», их высылали и притесняли.

Младший брат Анны Герман умер в Ташкенте от скарлатины, ему было чуть больше двух лет. Ирма Бернер придумала новую легенду — о польско-голландском происхождении.

Из Узбекистана она переехала в Кемеровскую область, потом обратно, затем отправилась в Киргизию, затем в Казахстан. В 1942 году женщина снова вышла замуж за польского офицера и после войны, в 1946-м, вся семья перебралась в Польшу.

Геолог и музыкант — как Анна Герман вышла на большую сцену

В доме будущей знаменитости говорили по-немецки и по-русски, а еще по-польски. У девочки был талант к языкам, со временем она владела английским и итальянским. Во Вроцлаве она окончила начальную школу, мечтала стать художницей и даже пробовала поступить в местную школу изящных искусств.

Однако в университете прирожденная артистка училась на геолога, одновременно утоляя страсть к прекрасному в кружках самодеятельности. Первые выступления случились именно в студенческие годы.

Неудачу на одном из концертов Герман переживала тяжело — она забыла текст песни и так расстроилась, что бросила университетский театр. Благодаря упорству подруги Янины Вильк Анна снова попробовала свои силы и была принята во Вроцлавскую эстраду.

Концерт в Москве, 1979 год. www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Получив профессию геолога в 1962-м, Герман продолжила петь. Ее заметил и пригласил в свою труппу польский режиссер Юлиан Кшивка, открыв путь на крупные международные музыкальные фестивали. Первую награду получила в Сопоте, затем в Ольштыне, Ополе (здесь в 1964 году она громко заявила о себе песней «Танцующие Эвридики»).

Несмотря на немодный для тех времен репертуар, дарование не осталось незамеченным, и к исполнительнице пришла настоящая известность. В том же 1964-м редактор звукозаписывающей фирмы «Мелодия» Анна Качалина взялась за первую пластинку Герман, и так ее узнали во всем СССР.

Спустя два года артистка записывалась в Италии, много гастролировала, ее пластинки продавались по всему Советскому Союзу и за его пределами.

Роковая авария и спасение Анны Герман

Еще в 1960-м на пляже во Вроцлаве певица познакомилась с инженером Збигневом Тухольским. Это была большая любовь, выдержавшая невероятные испытания. Только спустя 15 лет у пары появился сын, его знаменитая мама назвала в честь отца.

Збигнев-младший построил карьеру в науке. Но до его рождения родителям пришлось преодолеть многое. До роковой аварии, разделившей их жизнь на «до» и «после», они не успели даже пожениться.

А потом Анна отказывалась принимать предложение, не желая быть обузой для возлюбленного. Надо ли говорить, что этого мужчину не остановило ничто…

Анна Герман на концерте в Москве, 1979 год. www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov2

Автокатастрофа произошла 27 августа 1967 года между двумя итальянскими городами Форли и Миланом. Герман на тот момент был 31 год. В разгар гастрольного тура вместе со своим импресарио она ехала в машине ночью. На большой скорости авто врезалось в бетонное ограждение из-за уснувшего водителя.

Этот самый водитель получил лишь два не угрожающих жизни перелома. Его знаменитая пассажирка — 49, в том числе перелом позвоночника и множественные травмы внутренних органов. Она вылетела на обочину дороги через лобовое стекло, так далеко, что несчастную не сразу смогли найти.

Благодаря заботе мужа и невероятной воле к жизни Анна Герман вернулась на сцену

Около недели Анна находилась в больнице без сознания. Когда пришла в себя, сходила с ума от жуткой боли, обездвиженная гипсом. В таком состоянии Герман оставалась еще шесть месяцев. Но и на этом мучения не закончились.

После снятия гипса певица не могла даже вдохнуть, этому пришлось учиться заново, а еще ходить, сидеть и бороться с провалами в памяти.

Рядом всегда был ее верный спутник. Збигнев не отходил от любимой женщины и прошел с ней каждый маленький шаг к выздоровлению.

Анна Герман в студии грамзаписи «Мелодия». © РИА Новости/Борис Ушмайкин

В своих интервью Тухольский признавался, что ничего не понимал в музыке и вообще был далек от искусства. Долгое время он даже не знал, что его избранница, геолог, поет и мечтает сделать это делом жизни. А все потому, что жили они поначалу в разных городах и больше переписывались, чем встречались.

Однажды, когда Анна появилась в его родительском доме и спела, в душе инженера, по образованию физика, проснулись доселе неизвестные чувства.

«Почему-то я подумал, что о таком голосе надо заботиться и нести за него большую ответственность», — говорил Тухольский.

И позаботился. Герман пела свои песни, чтобы вернуть память. Опираясь на плечо супруга, она встала на ноги и пошла. Вернулась на эстраду в 1970 году. На первом после трагедии выступлении в Варшаве публика аплодировала ей стоя 20 минут.

Затем последовали гастроли во Франции, Великобритании, США и СССР. В 1972-м Анна вышла замуж за своего героя, спустя 12 лет после знакомства. В марте 1974 года по Всесоюзному телевидению прошла телепередача «Поет Анна Герман».

Через год, несмотря на категорические запреты врачей, исполнительница решилась стать мамой. Счастливые влюбленные называли сына Воробышком, мама сочиняла для него песни и сказки. Артистка ни при каких обстоятельствах не отказывалась от сцены. Она давала концерты и записывала пластинки, будучи беременной, пела, даже если чувствовала себя плохо.

В 1977-м на «Песне года» ей единственной позволили выступить без фонограммы, а потом зрители потребовали выхода на бис — все эфирные рамки были нарушены ради нее.

Болезнь и последние годы жизни Анны Герман

Анна Герман на съемках телепрограммы «Голубой огонек» в 1974 году. Герасимов С/ТАСС

В 1979-м певице пришлось прервать очередной гастрольный тур из-за проблем со здоровьем. Она упала без чувств в холле московской гостиницы и была госпитализирована, после выписки вернулась в Польшу.

Спустя год прямо на концерте в «Лужниках» она застыла на сцене после окончания песни и не могла пошевелиться — случилось обострение тромбофлебита.

Снова больница, обследования, операции и окончательный диагноз. Саркома, рак кости. Болезнь была обнаружена критически поздно, шансов на выздоровление не осталось.

Прославленная артистка угасала стремительно, но не поддавалась отчаянию. Она не ушла со сцены и пела, превозмогая мучительную боль. Чтобы скрыть слезы, выступала в темных очках.

Последние гастроли в Австралии пришлось прервать, силы кончились, и Анна вернулась домой. 26 августа 1982-го, ровно через 15 лет после аварии, она умерла в варшавском госпитале. Эфиры на радио и телевидении были прерваны сообщением об утрате легенды.

Пока болела жена, Збигнев снова сидел у ее постели и держал за руку. На этот раз любви не хватило, чтобы ее спасти. Тухольский больше никогда не женился, а на вопросы журналистов отвечал, что мечтает поскорее встретиться с дорогой Аней. Мама певицы Ирма дожила до 97 лет, зять до последних дней заботился и о ней.

В 1988 году улицу в родном городе Анны Герман Ургенче назвали в ее честь. Атаев К/ТАСС

«Надежда», «Я жду весну», «Город влюбленных», «Когда цвели сады», «А он мне нравится», «Эхо любви». Эти песни, как и многие другие, до сих пор звучат в памяти именно с голосом Анны Герман. Как эхо, как долгое эхо, вечная нежность, звездная память.