Женщина и ее дочь погибли при падении авто в Обводный канал

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 93 0

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей.

Женщина и ее дочь погибли при падении авто в Обводный канал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Зыков

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Жительница Петербурга и ее дочь-подросток погибли в результате падения автомобиля Mercedes в Обводный канал. Об этом сообщили в полиции Петербурга.

«Из автомобиля извлечена 14-летняя девочка, которая скончалась на месте аварии. Ее 37-летняя мать, водитель автомобиля, была в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Ранее в этот день стало известно, что в Петербурге автомобиль после столкновения упал в Обводный канал. По данным 5-tv.ru, после столкновения водитель не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение, рухнул в воду и начал тонуть.

Находившиеся в салоне люди не смогли выбраться самостоятельно. В поднятой спасателями машине обнаружили тело девушки. До этого из воды подняли женщину, находившуюся без сознания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в воду.

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