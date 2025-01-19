Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА за час над Крымом

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 28 0

Ранее в оборонном ведомстве заявили об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Черным морем и полуостровом.

Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА за час над Крымом

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом. Об этом говорится в сообщении Telegram-канале Минобороны России.

«С 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Незадолго до этого, по данным МО РФ, средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА: два — над акваторией Черного моря и один — над Крымом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Утром 18 января Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над шестью регионами России. 16 января силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и два — над Курской.

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