«Это имеет принципиальное значение»: как в Анапе очищают море и спасают птиц

В Анапе наконец удалось остановить выбросы с одного из разломанных штормом танкеров «Волгонефть-239». Его корму выбросило на мель, а в ней — почти полторы тысячи тонн мазута. И они потихоньку вытекали. А боновые заграждения растаскивали штормовые волны, чтобы этого не допустить, вокруг сделали 400-метровую насыпь. Вот теперь мазут точно никуда не уплывет.

Оказалось, что оборудование на самом танкере в рабочем состоянии, там запустили паровые котлы, которые нагревают нефтепродукты до жидкого состояния. И началась откачка. По планам Минтранса, до конца января баки тут — опустошить. И тогда придется решить, что делать дальше с корпусом — то ли оттащить куда-то и попытаться восстановить, то ли попилить на месте. Скорее всего, второе.

Но это — меньшее из зол. Вторая половинка танкера «239» и обе части другого танкера «212» — под водой.

Сейчас водолазы МЧС и морской спасательной службы заделывают щели, откуда выходит мазут. В каких условиях приходиться работать, можно судить по состоянию костюмов, когда они выходят на поверхность. Теоретически эти обломки можно поднять. Но перед этим надо откачать мазут, а перед этим — его как-то надо там под водой разогреть.

Задача нетривиальная. Неслучайно на ликвидацию последствий брошены лучшие силы страны. Сформирована межведомственная комиссия. Странно, что только спустя почти месяц после самого ЧП и после жесткой критики со стороны президента. Он держит ситуацию на контроле:

«Пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов. Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент неслучайно отметил вклад волонтеров в устранение последствий аварии — за месяц в работах на побережье Черного моря приняли участие более 32 тысяч добровольцев. Некоторые сознательно ехали на январские праздники в зону бедствия, чтобы помочь очистить пляжи и отмыть попавших в мазутные пятна птиц.

Кстати, на этой неделе открылся первый специально оборудованный орнитологический центр. Хотя объективно — он такой большой уже может и не понадобиться самый большой поток испачканных животных был сразу после аварии. И тогда приходилось работать и по 10, и по 14 часов. Сутки напролет. С каждой птицей, а тем более с крупной работало по нескольку человек и далеко не все были смирными и терпеливыми. Скорее даже этот опыт — редкость. Потому кадры ценные. И трогательные.