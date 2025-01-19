Горящего зацепера на крыше поезда заметили жители Орска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 43 0

Увлечение зацепингом — ездой снаружи транспортных средств — нередко закачивается тяжелыми травмами и смертью.

Горящего человека на поезде заметили в Орске

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Горящего человека очевидцы заметили на крыше стоящего на железнодорожной станции состава в Орске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что человек лежал на крыше поезда, потом приподнялся и попытался перевернуться. После этого он упал в сугроб, и огонь на нем погас.

Предположительно, человек, которого увидели очевидцы, — это так называемый зацепер.

Увлечение зацепингом — ездой снаружи транспортных средств — нередко закачивается тяжелыми травмами и смертью. Так, в августе прошлого года молодого человека без признаков жизни обнаружили на крыше электровоза в Петербурге.

При осмотре тела на ноге у 18-летнего зацепера нашли электротравму. Выяснилось, что молодой уроженец Ростовской области путешествовал таким небезопасным способом вместе со своим приятелем.

Также сообщалось, что число случаев зацепинга на Московской железной дороге (МЖД) выросло в январе–июне 2024 года более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с девяти до 21. Излюбленными у экстремалов оказались ярославское, казанское и горьковское направления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов на поездах в 40 раз.

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