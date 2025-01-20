Семь жителей Горловки пострадали при артиллерийском ударе ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Повреждены два учреждения.

Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском ударе ВСУ

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по центру Горловки ДНР пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По актуализированным данным, в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов пострадали семь мирных граждан», — говорится в сообщении.

К слову, по словам Приходько, при атаке ВСУ был поврежден гражданский автомобиль, а также два учреждения.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники украинской военной разведки предлагали российским военнослужащим оставить позиции в Горловке на территории ДНР за крупное вознаграждение. Им пообещали миллион долларов, а также помощь с бегством через Грузию.

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