Семь жителей Горловки пострадали при артиллерийском ударе ВСУ
Повреждены два учреждения.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по центру Горловки ДНР пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«По актуализированным данным, в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов пострадали семь мирных граждан», — говорится в сообщении.
К слову, по словам Приходько, при атаке ВСУ был поврежден гражданский автомобиль, а также два учреждения.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники украинской военной разведки предлагали российским военнослужащим оставить позиции в Горловке на территории ДНР за крупное вознаграждение. Им пообещали миллион долларов, а также помощь с бегством через Грузию.
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