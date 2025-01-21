Два человека погибли и 23 пострадали: ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

Село было атаковано в районе 8 утра, когда дети и учителя направлялись на занятия

Куда успешнее действуют националисты, когда речь идет об атаках на мирные населенные пункты. Сегодня в результате обстрелов ВСУ два человека погибли и более 20 пострадали в селе Бехтеры, это в Херсонской области. Удар был нанесен кассетными боеприпасами, причем боевики били прицельно по школе. А время выбрали около 8 утра — как раз когда дети, родители и учителя подходят к учебному заведению.