Рискованный нектар: «мед-афродизиак» попал в немилость во Франции

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Французские таможенники конфисковали тонны незаконно ввезенного меда-афродизиака

Фото, видео: www.globallookpress.com/Swen Pförtner; 5-tv.ru

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Очень много фальшивок, в составе которых — целый набор непонятных веществ.

Роспотребнадзору, вероятно, совсем скоро придется начать проверку так называемого меда-афродизиака, который продается на многих маркетплейсах. Дело в том, что по результатам ревизии во Франции, большая часть подобной продукции, которая в принципе должна возвращать мужскую силу, наоборот — оказалась препаратом, стремительно приближающим эриктильную дисфункцию.

Очень много фальшивок, в составе которых — целый набор непонятных веществ. Говорить о спланированной большой провокации, нацеленной на бесплодие европейцев рано, но надо отметить, что этот мед нелегально поставляется из Турции, Туниса, Таиланда и Малайзии.

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