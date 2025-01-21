Во Франции объявлена добровольная мобилизация

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 227 0

Le Monde: Макрон объявил добровольную мобилизацию во Франции

Во Франции объявлена добровольная мобилизация

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Макрон объяснил этот шаг необходимостью усилить армию страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил добровольную мобилизацию. Такое решение было принято для того, чтобы усилить французскую армию в связи с «увеличением опасности» из-за конфликта на Украине, пишет газета Le Monde.

Президент отметил, что привлечение молодых добровольцев к службе — это ответ на «накопление угроз», которое обрушилось на Францию. Растущая напряженность в мире, по его словам, и вынуждает страну готовиться к возможным военным конфликтам.

«Мы не должны питать иллюзий. Конфликт на Украине не закончится завтра или послезавтра. Сегодня наша задача — помочь Украине выстоять и обеспечить ей сильную позицию для любых будущих переговоров. Впоследствии нам нужно будет предоставить гарантии безопасности как Украине, так и остальной Европе», — добавил Макрон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину. Речь идет о вводу миротворческого контингента в случае, если огонь будет прекращен. Детали переговоров не были раскрыты, однако предварительно известно, что Лондон не дает свое согласие.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:28
«Приветствуем настрой»: Путин поздравил Трампа и оценил его планы
3:14
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
3:06
Во Франции объявлена добровольная мобилизация
2:48
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
2:37
«Это шанс, которым нужно воспользоваться»: Зеленский о приходе к власти Трампа
2:18
«Нас будут уважать во всем мире»: как прошла инаугурация президента США

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
Марк Цукерберг заглянул в декольте невесты основателя Amazon Джеффа Безоса
Учесть интересы всех народов: как должен быть урегулирован конфликт на Украине
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год