Очередной обмен: ХАМАС освободит вторую группу заложников 25 января

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ХАМАС освободит вторую группу заложников 25 января

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Doaa El-Baz; 5-tv.ru

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Ранее Тель-Авив освободил 90 палестинцев из тюрем, а трое израильских заложников вернулись к близким.

Движение ХАМАС объявило, что освободит вторую группу израильских заложников в ближайшую субботу. В ответ еврейское государство должно будет выпустить палестинских заключенных. Обмен состоится в рамках достигнутого недавно перемирия после 15 месяцев войны. При этом он будет уже не первым — ранее Тель-Авив освободил 90 палестинцев из тюрем, а трое израильских заложников вернулись к близким.

Домой возвращаются и беженцы в секторе Газа. Сейчас местные жители вновь обживаются на своей земле, расчищают дороги и здания от завалов, а также искренне радуются долгожданному прекращению огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вернувшиеся к своим семьям после обмена с радикалами ХАМАС израильтянки получили «подарки на память» — бумажные пакеты с символикой движения, открытки с видами сектора Газа,

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