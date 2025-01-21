Массовое заражение гепатитом в онкодиспансере: Камчатке угрожает эпидемия

На Камчатке расследуют причины массовой вспышки гепатита B и C. Вирус обнаружили у пациентов местного онкодиспансера, выяснилось, что все они проходили компьютерную томографию. Заболевших уже полсотни. А может быть гораздо больше.

Услугами кабинета КТ за последние два года воспользовались тысячи человек. Сейчас их просят сдать анализ на вирус гепатита. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера расскажет обо всем подробнее.

Компьютерный томограф и МРТ занимают отдельное здание онкологического диспансера. На момент съемки сюжета помещение было закрыто и эти аппараты высокоточной медицинской диагностики для населения недоступны.

Это место — единственное, что связывает полсотни пострадавших. Люди приходили обследоваться на компьютерном томографе. Для лучшей клинической картины — с контрастом. Через некоторое время им поставили диагноз «гепатит».

Теперь за свои жизни боятся все, кто в последние два года обследовался в этом здании. Это не только непосредственно пациенты онкологического диспансера. Много тех, кого направляли из других учреждений.

«Шок. Раз в год делаю КТ или МРТ с контрастом, рентген, ЭКГ, раз в три месяца — УЗИ и анализ крови на онкомаркер. Скажу честно — страшно», — сказано в одном из комментариев в сети.

По основной версии, в диспансере могли нарушить технологию введения контрастного вещества пациентам. Только за год камчатский диспансер посетило 49 тысяч человек.

«Один раз в год нам надо делать МРТ с контрастом. В декабре 2023 года нам дали направление в онкологию, так как детям больше нигде с контрастом на Камчатке не делают. 13 января этого года мне звонят с детской поликлиники и просят прийти сдать кровь, так как пришло письмо из Роспотребнадзора, что в тот период, когда мы делали МРТ, кто-то тоже там делал, болевший гепатитом», — рассказала мать одной из пациенток Камчатского краевого онкологического диспансера. — .

Мать одной из пациенток, как и других потенциально заразившихся, сейчас пытаются успокоить в местном Минздраве. И даже заявляют: у людей уже якобы началось самовыздоровление.

«С острым гепатитом к нам обратилось 36 пациентов. Из них 17 пациентов уже пролечены. В настоящий момент пациенты здоровы. У четырех пациентов произошло самовыздоровление так называемое», — заявил министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков.

Но коварность гепатита групп B и C — в эффекте отложенного действия. Он может привести к развитию сопутствующих заболеваний, в том числе смертельно опасных.

«Если заболевание стало хроническим, то оно может с вероятностью процентов в 30 закончиться либо циррозом печени, либо раком печени. И как вы прекрасно понимаете, ни то, ни другое состояние несовместимо с нормальной и долгой жизнью», — сообщил врач-инфекционист, к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.

В регионе начались бесплатные проверки населения на вирус. Целому полуострову угрожает эпидемия.

Главный врач камчатского онкодиспансера, как сообщает источник в правоохранительных органах, сейчас под подпиской о неразглашении. Еще не установлена окончательная виновность врачей, но уже известно, что в руководстве медучреждения ожидаются серьезные кадровые перестановки.

Результаты расследования уголовного дела, которое ведет Следственный комитет, будут известны значительно позже.