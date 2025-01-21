Суд решил, с кем останется дочь звезды «Реальных пацанов» Селиванова

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

Дочь актера Владимира Селиванова останется с матерью по решению суда

Дочь актера Владимира Селиванова останется с матерью по решению суда

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Разбирательства начались в октябре 2024 года.

Общая дочь актера Владимира Селиванова и Виктории Маркиной останется жить вместе с матерью. Об этом рассказал изданию Super адвокат бывшей супруги артиста Иван Кормов.

По его словам, в Симоновском районном суде Москвы прошло заседание, в ходе которого стороны смогли достигнуть мирового соглашения по вопросам проживания дочери Евы и суммы алиментов. Девочка будет жить с мамой, при этом беспрепятственно видеться и общаться с отцом.

Звезда сериала «Реальные пацаны» судился с экс-супругой с октября 2024 года. Селиванов говорил, что поводом для такого решения стали манипуляции со стороны Маркиной. Женщина могла позвонить в любое время суток и потребовать больше обговоренной суммы, иначе актер не увидит дочь.

Затем Виктория начала привлекать к конфликту и саму Еву. Просьбы о переводе денег уже поступали со стороны девочки, которой было сложно объяснить, что алименты уходили вовсе не на ее нужды, а неразумно тратились матерью.

Виктория же уверена, что в конфликте виновата и нынешняя избранница актера Александра Калмыкова, родившая ему сына Кирилла. Якобы из-за ее влияния бывший муж менее чуток к дочери.

Ведь до этого Владимир помогал дочери материально по устной договоренности. Но, когда на свет появился новый малыш, начал нарушать соглашение и перестал видеться с Евой. Поэтому Виктория подала иск в суд об официальном взыскании алиментов, а в ответ получила угрозу остаться без дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Селиванов раскрыл причину развода.

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Суд решил, с кем останется дочь звезды «Реальных пацанов» Селиванова

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