Возраст не помеха: Деми Мур заподозрили в романе с «паучком» Эндрю Гарфилдом

У знаменитостей есть уже совместное фото. И не одно.

Голливудских актеров Деми Мур и Эндрю Гарфилда заподозрили в романе. Слухи появились после неоднозначных снимков в сети, где знаменитости на церемонии награждения «Золотой глобус» нежно держались за руки и не могли оторваться друг от друга.

К слову, звезда «Человека паука» младше актрисы на 21 год. Но когда это мешало знаменитостям?

Гарфилда и Мур застали за кулисами, где они обнимались и мило общались. Причем, по информации Daily Mail, не так давно изданию DeuxMoi анонимно пришло о сообщение о том, что артисты тайно гостили друг у друга.

В доказательство этому приложили соответствующие фотографии со скрытых камер, но их публиковать пока не стали. Фанаты сложили два плюс два и решили, что дело тут пахнет жареным. Красивые и свободные актеры вполне могут завести головокружительный роман.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру.