Не смогла пережить позора? Брухунова сбежала из страны после скандала

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Брухунова сбежала из страны после скандала с сумками

Брухунова сбежала из страны после скандала с фейковым сумками

Фото: Instagram*/bruhunova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена Петросяна отправилась подальше от хейтеров — на Мальдивы.

Татьяна Брухунова сообщила подписчикам, что отправляется отдыхать на Мальдивы в компании супруга, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Похоже, молодая жена комика решила подлечить нервы после недавней перепалки с пользователями сети. Об этом пишет 7Дней.ru.

Издание обращает внимание на то, что Брухунова не упомянула про детей. Возможно, супруги оставили сына и дочь в Москве, чтобы не везти их так далеко. Тем более молодая жена комика не раз путешествовала без наследников и не считает постыдным оставлять их на попечении нянь и бабушки.

На днях Брухунова подверглась резкой критике в сети после того, как сама осудила девушек с поддельными сумками бренда Birkin. Эта «безумно откровенная паль» настолько возмутила модницу, что она тут же вышла в сторис с едким комментарием. По мнению жены юмориста, покупать и появляться в обществе с такими вещами просто «срамота».

Сама Брухунова настолько ценит брендовые вещи, что целых полгода гонялась за винтажной сумкой от Hermes 1989 года выпуска в шоколадном оттенке.

Да что там, один только выход в свет молодой жены пожилого юмориста может стоить несколько миллионов рублей, поскольку она пылает особой страстью к брендам класса люкс. Неудивительно, что при виде подделок ее одолевают приливы праведного гнева.

Однако гнев Брухуновой не разделили многие пользователи сети. Они поинтересовались, давно ли она сама стала примерять на себя люксовые образы, будучи «тульской девушкой из хрущевки», лишь волею случая ставшей богатой.

Колкостей от пользователей Татьяна не выдержала и на следующий день объявила, что заблокировала всех критиков, назвав их «невменяемыми».

К слову, еще несколько лет назад избранницу Петросяна регулярно высмеивали за «бабушкину» манеру одеваться. Сегодня же она, судя по критике в адрес других, считает себя иконой стиля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Брухунова в Москве столкнулась с невероятными финансовыми трудностями и «выкручивалась как могла».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
Красной нитью по белому полотну: как орнамент стал национальным достоянием Белоруссии
21:32
Не смогла пережить позора? Брухунова сбежала из страны после скандала
21:21
Пушистый вредитель: енот оставил без электричества пять домов в Норильске
20:58
Врио замгубернатора Курской области Стародубцев покинул пост
20:32
Массовое заражение гепатитом в онкодиспансере: Камчатке угрожает эпидемия
20:08
Путин и Си Цзиньпин обсудили планы на 2025 год. Главное

Сейчас читают

В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Только разыгрывает трагедию? В чем близкие Яниса Тиммы обвинили Анну Седокову
Миллионы превратились в пепелище: кто из звезд Голливуда потерял дома из-за пожаров
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год