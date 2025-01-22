Новую игровую комнату открыли в Луганской детской больнице

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 23 0

Это совместный проект Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новая игровая детская комната появилась в Луганской городской детской поликлинике № 4. Открыли ее Минздрав ЛНР совместно с Народным фронтом. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в Telegram-канале.

«Новая игровая зона помогает маленьким пациентам на время забыть о болезнях и переживаниях, и гораздо легче перенести ожидание между процедурами. Каждое пространство оборудовано всем необходимым для комфортного времяпрепровождения», — написала она.

Пащенко подчеркнула важность того, что каждый ребенок может найти в игровой комнате занятие по душе. По словам министра, забота об эмоциональном состоянии детей позволит создать условиях для их скорейшего восстановления.

Это совместный проект Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, учрежденного Акционерным Банком «РОССИЯ». Как отметил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков, игровая площадка разделена на две зоны: познавательную и развивающую. Там есть телевизоры и специальные игры, тренирующие мелкую моторику. Имеются и столики, за которыми дети могут порисовать или почитать книги.

Как обратила внимание глава отделения «Общероссийского народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, в новых регионах появляется все больше новых детских пространств.

«Сегодня мы открываем ее в Каменнобродской поликлинике № 4, где дети находятся на стационарном лечении в неврологическом отделении», — добавила она.

Всего планируется создать более 40 таких комнат в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее 5-tv.ru писал, что игровую комнату открыли в детской больнице Геническа Херсонской области. Малыши смогут проводить там время в перерывах между лечением.

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