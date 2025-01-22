Кинематографичное ограбление: работника банка задержали в аэропорту с 180 млн рублей

История, которая достойна большого кино: сотрудник столичного банка решил, что никто не заметит, если он по-тихому будет выносить из ячейки клиента деньги. В результате таких походов он стал обладателем 180 миллионов рублей. Часть своей добычи поменял на криптовалюту и отправился в бега, но скрыться не успел.

Как он решился на такую аферу — выяснил корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

В зале Таганского районного суда Москвы член совета директоров Национального банка сбережений Алексей Гостюхин оказался сразу после регистрации в аэропорту Шереметьево. Жаркие тайские пляжи ему принудительно заменили на тесную камеру СИЗО после исчезновения из ячейки банка 180 миллионов рублей.

В отделение банка клиентка в начале декабря принесла сумку с наличностью, но ее 270 миллионов рублей не пролежали там и трех недель. Об исчезновении больше половины суммы женщина узнала, когда пришла закрывать депозит.

Ограбленной клиенткой оказалась Марина Краснова — бывший председатель правления обанкротившегося Росинтербанка. 270 миллионов у нее приняли по стандартным условиям.

Но, как выяснили полицейские, Гостюхин дубликатом открыл ячейку с миллионами бывшей банкирши. Деньги он выносил по частям, переводил в криптовалюту для безмятежной заграничной жизни, но уехать не успел, а ведь банковские ячейки считаются самым безопасным местом для хранения денег и ценностей.

«Есть два вида хранения ценных вещей в ячейках. Первый — это когда банк полностью контролирует, что клиент кладет в ячейку, в каком количестве, и в каком количестве он оттуда что-то забирает. А во втором случае, если клиент арендует сейф у банка, очень сложно доказать, что банк виноват», — пояснил юрист Максим Булгаков.

Но безопасность резко снижается, поскольку у сотрудников финансовых учреждений есть прямой доступ к ячейкам. Им бывает очень тяжело удержаться от соблазна. На кадрах — Александр Лазарев, директор сочинского депозитария. По данным следствия, он прятал часть сбережений клиентов в лесу — для себя.

170 миллионов рублей оказались буквально вкопаны в землю. Тем временем клиенты депозитария открывали пустые ячейки.

«По факту три миллиона с лишним исчезли, супруга в слезах, я тоже. Состояние не описать, конечно», — поделился один из потерпевших.

После громкого задержания руководителя якобы самого безопасного места хранения ценностей ограбленные клиенты депозитария надеются на возвращение денег. Судебная практика уже есть.

В Петербурге на прошлой неделе вынесли приговор в отношении Артура Барбынца. Он незаконно проник в помещение с сейфовыми ячейками одного из банков и похитил деньги и драгоценности на сумму в миллиард рублей. Теперь за это он проведет в колонии пять лет.

Деньги клиентам банка суд обязал вернуть. Барбынец хранил их в съемной московской квартире. Что касается украденных миллионов у бывшей главы Росинтербанка Марины Красновой, то деньги сейчас зависли в более надежном месте, они — вещественное доказательство. Ее коллега и обвиняемый в ограблении в одном лице — Алексей Гостюхин — серьезно просчитался.