Во всем, по словам шоумена, виновата британская разведка.

Скандальный российский шоумен Стас Барецкий считает, что в гибели поэта Михаила Лермонтова виноваты западники. Об этом музыкант и блогер рассказал в беседе с изданием Life.ru.

Барецкий подчеркнул, что Михаил Лермонтов был настоящим патриотом России, которая в годы его жизни проходила через исторические перемены, пытаясь не пасть под напором Запада. По словам шоумена, побывав на войне, Лермонтов увидел, как Запад пытается настроить другие народы против его родины и понял, что оставаться в стороне нельзя. Именно из-за этого иностранная, а именно английская, разведка решила устранить мешающего их планам русского поэта, продвигающего в массы патриотичные идеи.

«Я не вижу здесь мистификаций. Убили, отравили — все понятно. С Лермонтовым — это было убийство. Человек вел активную позицию, писал, его стихи читали. Лермонтов был голосом России, человеком, который сделал патриотические идеи модными и популярными. Лермонтов был настоящим патриотом, любил Родину, и его убили за это», — заявил Барецкий.

По его словам, в отличие от Пушкина, для которого главной вещью в жизни были женщины, для Лермонтова таковой являлась его Родина. Шоумен считает, что сегодня необходимо провести тщательное расследование, чтобы установить детали произошедшей 200 лет назад трагедии. Говоря от имени ритуальных агентов России, он заявил, что готов проспонсировать подобные исследования ради нашего общего будущего.

«Мы как ритуальщики можем помочь, потому что Лермонтов — это часть России, пласт, на котором мы стоим. Лишний раз вспомнить Лермонтова — это хорошо. Молодежь заинтересуется, прочитает хотя бы пару его стихотворений. Лермонтов был серьезным мужчиной с трагической судьбой», — подытожил Барецкий.

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