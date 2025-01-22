На корреспондента телеканала «78» напали во время съемок

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 194 0

Девушка получила удар в нос.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге корреспондент телеканала «78» Анастасия Курочкина освещала ситуацию с запертой в машине собакой. В процессе съемок хозяин животного напал на журналистку, сообщили 5-tv.ru ее коллеги.

Уточняется, что мужчина, вместо объяснений, впал в ярость и, забрав ветрозащиту с микрофона, нанес Анастасии сильный удар в нос, из-за чего у девушки моментально пошла кровь.

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