В школе США подросток устроил стрельбу и смертельно ранил ученицу

Мотивы нападавшего неизвестны.

В одной из школ американского города Нэшвилл произошла стрельба. Одна ученица погибла, еще одна ранена, сообщает ABC News.

«17-летний подросток открыл стрельбу в средней школе Нэшвилла, убив одну ученицу и ранив вторую», — сказано в сообщении.

В школьной столовой ученик достал пистолет и начал стрельбу. Одна школьница получила серьезные ранения. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. Вторая травмировала руку, ей оказана необходимая медицинская помощь.

Стрелок покончил с собой. Мотивы его поступка неизвестны. Ранее в этом учебном заведении уже случалась стрельба: ставшая* мужчиной 28-летняя американка ворвалась в школу и застрелила шесть человек: троих учеников и троих преподавателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Новосибирске подростки выстрелили в лицо школьнику из сигнального пистолета. Мальчик пытался заступиться за младшего брата, на которого нападавшие хотели оформить банковскую карту.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России