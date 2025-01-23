Всегда узнаваемая: Валентине Талызиной — 90

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Актриса Валентина Талызина празднует юбилей

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Прекрасный по тембру голос никак не спутать!

Свой 90-летний юбилей сегодня отмечает Валентина Талызина. У актрисы миллионы поклонников, ценящих ее талант и неподражаемый темперамент. Даже в свои годы она встречает день рождения не дома, а на сцене, в окружении друзей и родственников.

Валентина Талызина снялась в сотне художественных фильмов. Но, как ни странно, получила известность во многом благодаря своему голосу — она озвучила очень много киногероев. А в фильме «Ирония Судьбы или с Легким паром» вообще, можно сказать, сыграла главную роль. Ведь это ее голосом говорит польская актриса Барбара Брыльска, которая после этого стала знаменита на весь Советский Союз:

«Ты умрешь со смеху… Короче говоря, я пришла домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина».

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