Прекрасный по тембру голос никак не спутать!

Свой 90-летний юбилей сегодня отмечает Валентина Талызина. У актрисы миллионы поклонников, ценящих ее талант и неподражаемый темперамент. Даже в свои годы она встречает день рождения не дома, а на сцене, в окружении друзей и родственников.

Валентина Талызина снялась в сотне художественных фильмов. Но, как ни странно, получила известность во многом благодаря своему голосу — она озвучила очень много киногероев. А в фильме «Ирония Судьбы или с Легким паром» вообще, можно сказать, сыграла главную роль. Ведь это ее голосом говорит польская актриса Барбара Брыльска, которая после этого стала знаменита на весь Советский Союз:

«Ты умрешь со смеху… Короче говоря, я пришла домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина».