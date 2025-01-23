Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»

Как бы вы поступили, если бы ваша размеренная жизнь перевернулась с ног на голову: с одной стороны — проблемный брат-близнец, а с другой — мексиканский картель?

Непростая задача стояла и перед Александром Петровым, воплотившим на экране таких разных, но очень родных братьев-близнецов. Международную премьеру посетило множество гостей — и все хотели поздравить лично. Весь вечер вертеться пришлось, как его героям во время приключений в Мексике.

С кем пришел Александр Петров, как иностранная актриса Барбара Де Рехиль прошла кастинг, почему Дмитрий Лысенков не любит журналистов, когда певица Зара планирует отдохнуть, что посоветовал Милош Бикович Петрову и какие трудности были у Яна Цапника — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.