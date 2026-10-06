Состоялся генеральный прогон мюзикла «Любовь без памяти— 2» с Никитой Кологривым

Обновленная команда артистов мюзикла «Любовь без памяти», который поставил режиссер Алексей Франдетти, провела генеральный прогон перед премьерой — он состоится 7 октября в «Вегас Сити Холле». Во втором сезоне проекта сыграет актер Никита Кологривый. К проекту также присоединился дуэт Nansi & Sidorov (Настя Белявская и Олег Сидоров), для которого участие стало театральным дебютом. Зрителей ждут 22 песни рэпера Басты (Василий Вакуленко) и эстетика нулевых.

Первый сезон шел с октября 2025-го по май 2026-го. Режиссером выступил Алексей Франдетти, лауреат «Золотой маски», известный по мюзиклу «Стиляги». За 208 показов постановку посмотрели более 200 тысяч зрителей. Новый сезон продлится до 31 января 2027 года — по четыре показа в неделю.

Сюжет частично вдохновлен биографией Басты. Он рассказывает о Саше, который приезжает в Москву из Ростова, чтобы стать музыкантом. Он влюбляется в Катю, собирающуюся уехать в Париж. Их счастью мешает Влад (Кологривый) — бывший парень Кати. Саша пытается продвинуть рэп на радио, сталкивается с отказами, но в итоге находит нужных людей и записывает первый хит. Параллельно он вспоминает жизнь в Ростове.

Алексей Франдетти отмечал, что после премьеры «Любовь без памяти» перестала быть только проектом создателей: у каждого зрителя появилась своя история и отношение к героям. Кроме того, на сцене прозвучали 100 предложений руки и сердца. Во втором сезоне режиссер хочет сохранить и приумножить энергию молодости и радости, чтобы каждый показ дарил новые эмоции.

Никита Кологривый признался, что после просмотра спектакля его больше всего зацепила сама история и творческий путь Василия Вакуленко — от рэпера до артиста, чьи песни стали частью театральной постановки. Ему понравились оформление, декорации и органичное вплетение песен.

«Я в восторге от хореографии, и, если честно, пока трудно представить, как я буду все это выполнять на сцене. Но именно поэтому интересно стать частью этого проекта», — подчеркивал артист.

Хиты Басты на сцене — вокал и инструментал — исполняются исключительно вживую. Сам Вакуленко отметил, что всегда воспринимал песни как истории о людях. Увидев, как они звучат со сцены и как их принимает публика, он понял, что эту искреннюю историю нужно продолжать.

«Самое ценное в этом проекте — живой отклик людей. Именно ради этих эмоций мы возвращаемся. Значит, все не зря», — говорит рэпер.

Спектакль отличается высокотехнологичной сценографией: сцена имеет обзор 240 градусов, используются 50 тонн декораций и 40 автоматизированных лебедок. Музыка сопровождает действие на протяжении всего представления. История любви молодых людей через песни Басты и Ноггано, получившие театральное воплощение, поднимает темы любви, выбора, семьи и мечты.

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