Актер Никита Кологривый назвал участие в мюзикле «Любовь без памяти» вызовом

Актер театра и кино Никита Кологривый исполнил одну из главных ролей в музыкальном спектакле, основанном на хитах рэпера Басты и Ноггано (псевдонимы музыканта и продюсера Василия Вакуленко. — Прим. ред.). Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на генеральном прогоне мюзикла «Любовь без памяти — 2». В интервью артист признался, что согласился участвовать сразу, поскольку любит вызовы.

«Вы же знаете Никиту Кологривого, он любит вызовы. А если он делает вызовы, значит, он должен на них отвечать. Поэтому я жду вас как моих судей — зрителей — вы посмотрите и скажете, Никита Кологривый достойно выдержал это испытание под названием мюзикл или нет», — поделился он.

Первый сезон романтичного мюзикла собрал 208 показов и более 200 тысяч зрителей. Пришедшие на шоу пары обручались — на сцене прозвучало свыше 100 предложений руки и сердца. Во втором сезоне команда проекта обновила каст: помимо Кологривого, присоединился дуэт NANSI & SIDOROV (Настя Белявская и Олег Сидоров).

Постановка основана на 22 хитах Басты и Ноггано в новых аранжировках, среди них «Любовь без памяти», «Сансара», «Медлячок», «Моя игра», «На заре». Сюжет рассказывает о музыканте из Ростова-на-Дону, который едет в Москву за мечтой и встречает любовь. Спектакль отличает технологичная сцена с обзором 240 градусов, 50 тонн декораций и 40 автоматизированных лебедок, вся музыка исполняется вживую.

Ранее Никита Кологривый рассказал, как пережил резкий скачок популярности. Сначала, по его словам, у него «снесло крышу», но затем он успокоился и осознал ответственность перед зрителями. Артист понял, что внимание людей дает возможность отдавать больше через работу, и назвал это миссией.

Кологривый хочет выбирать значимые роли. После успеха в сериале «Слово пацана» он заявил о желании сыграть что-то историческое и полезное для поколения. Актер также отметил, что его поведение в тот период было попыткой привлечь внимание, и это помогло внутреннему росту. На состояние влияли и люди, поддерживавшие ощущение вседозволенности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.