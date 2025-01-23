Во французской церкви голый мужчина бросался на прихожан с ножом

Правонарушитель напал на полицейских, после чего был застрелен.

Сотрудники полиции застрелили голого мужчину, который угрожал ножом прихожанам коллегиальной церкви Сен-Мартен. Она находится в коммуне Брив во Франции. О случившемся сообщило издание Montagne.

Вооруженный мужчина ворвался в церковь и начал выкрикивать угрозы. Затем подошел к алтарю и несколько раз ударил себя ножом. Полицейские пытались образумить его, но не вышло: безумец напал на представителей власти. Был открыт огонь, нападавший скончался.

В церковь мужчина прибыл на угнанном автомобиле. Прокурор Флоранс Леру-густи отмечает, что нарушитель не выкрикивал антирелигиозных лозунгов. Информация о том, что он страдал шизофренией, не была подтверждена местными правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина устроил поножовщину в аэропорту Красноярска. Нападавший нанес несколько ударов ножом 39-летнему оппоненту, после чего тот был госпитализирован. Увидев сотрудников полиции, правонарушитель бросил нож на землю и попытался скрыться, однако сделать этого не удалось.