Во французской церкви голый мужчина бросался на прихожан с ножом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Полиция Франции ликвидировала голого мужчину, который ворвался в церковь с ножом

Во французской церкви голый мужчина бросался на прихожан с ножом

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Jaitner

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Правонарушитель напал на полицейских, после чего был застрелен.

Сотрудники полиции застрелили голого мужчину, который угрожал ножом прихожанам коллегиальной церкви Сен-Мартен. Она находится в коммуне Брив во Франции. О случившемся сообщило издание Montagne.

Вооруженный мужчина ворвался в церковь и начал выкрикивать угрозы. Затем подошел к алтарю и несколько раз ударил себя ножом. Полицейские пытались образумить его, но не вышло: безумец напал на представителей власти. Был открыт огонь, нападавший скончался.

В церковь мужчина прибыл на угнанном автомобиле. Прокурор Флоранс Леру-густи отмечает, что нарушитель не выкрикивал антирелигиозных лозунгов. Информация о том, что он страдал шизофренией, не была подтверждена местными правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина устроил поножовщину в аэропорту Красноярска. Нападавший нанес несколько ударов ножом 39-летнему оппоненту, после чего тот был госпитализирован. Увидев сотрудников полиции, правонарушитель бросил нож на землю и попытался скрыться, однако сделать этого не удалось.

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