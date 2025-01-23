На Солнце произошел устрашающий «черный выброс»

Эфирная новость 33 0

Из недр Земли вырвался нейтральный водород, который поглотил ее свечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученым удалось снять завораживающее и вместе с тем крайне редкое космическое явление. Этой ночью на Солнце произошел «черный выброс». Огромные языки плазмы на протяжении трех часов вырывались из недр звезды и затем рассеивались в космосе.

Исследователи предположили, что во время взрыва выделялось колоссальное количество нейтрального водорода. Он почти полностью поглощает солнечное излучение. А потому протуберанец, или простым языком — фонтан раскаленного газа, который наблюдали ученые, приобрел устрашающий черный цвет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2025 году ожидается пик активности 25-го солнечного цикла, когда на Солнце может образоваться до 115 пятен. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Он отметил, что 25-й солнечный цикл начался еще в 2019 году, а их длина в среднем составляет 10-12 лет.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
10:22
На Солнце произошел устрашающий «черный выброс»
10:09
«Теперь спасаюсь»: девушка Тимати рассказала о последствиях поездки в Париж
9:55
Не покроется льдом: как разморозить накопительную часть пенсии
9:40
В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый крупный лесной пожар
9:24
Играют на опережение: как Россия и Белоруссия развивают научное сотрудничество

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год