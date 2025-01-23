На Солнце произошел устрашающий «черный выброс»

Ученым удалось снять завораживающее и вместе с тем крайне редкое космическое явление. Этой ночью на Солнце произошел «черный выброс». Огромные языки плазмы на протяжении трех часов вырывались из недр звезды и затем рассеивались в космосе.

Исследователи предположили, что во время взрыва выделялось колоссальное количество нейтрального водорода. Он почти полностью поглощает солнечное излучение. А потому протуберанец, или простым языком — фонтан раскаленного газа, который наблюдали ученые, приобрел устрашающий черный цвет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2025 году ожидается пик активности 25-го солнечного цикла, когда на Солнце может образоваться до 115 пятен. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Он отметил, что 25-й солнечный цикл начался еще в 2019 году, а их длина в среднем составляет 10-12 лет.