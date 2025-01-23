Преимущества москитного флота: Ковальчук напомнил о «ядерных поездах»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 69 0

Ковальчук напомнил о ядерных поездах в контексте преимуществ москитного флота

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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«Ядерные поезда» — боевые железнодорожные ракетные комплексы, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами.

Перед большими кораблями много преимуществ имеет так называемый москитный флот. Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук объяснил это на примере советских боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) «ядерные поезда». О них он напомнил в рамках совещания по вопросам участия российских вузов в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.

Ковальчук обратил внимание, что сейчас, при гиперзвуке, при новых ракетах, большие корабли могут становиться крупной и удобной мишенью.

«А представьте себе, если мы от этого перейдем к москитному флоту? Вот чего боялись американцы раньше? Они боялись наших поездов», — сказал Ковальчук.

По словам главы НИЦ «Курчатовский институт», в США не знали о том, какие российские поезда, оснащенные ракетами, передвигались по стране, а также не знали о том, в каком именно месте «вылетела ракета на огромной территории страны».

«Ядерные поезда» — это боевые железнодорожные ракетные комплексы, которые оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук рассказал «Известиям» о технологическом лидерстве РФ и прорыве в генетике.

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Преимущества москитного флота: Ковальчук напомнил о «ядерных поездах»

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