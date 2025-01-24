Собака стала студентом Самарского государственного института культуры

Лабрадора по кличке Снежок приняли в качестве вольнослушателя.

Белого лабрадора по кличке Снежок приняли в ряды студентов Самарского государственного института культуры (СГИК). О необычном ученике, он стал вольнослушателем в 2024 году, рассказали представители пресс-службы вуза в соцсетях, а вскоре историю подхватила и пресса. Так четвероногий друг человека в одночасье стал знаменитостью.

Фото: ВКонтакте/Самарский государственный институт культуры/sgik_culture

Конечно, сам он не планирует осваивать какую-либо творческую профессию. Образование Снежок уже получил и весьма почетное. Он — поводырь. После прохождения специальной школы лабрадор попал в семью слабовидящих Анны Казаевой и Валентина Бычкова. Ребята приехали в Самару из Курска, поступили в институт на кафедру эстрадно-джазового искусства. На третьем курсе они получили подготовленного помощника-поводыря.

В СГИК к новому посетителю отнеслись с большой теплотой, даже вручили студенческий билет — сувенирный экземпляр на имя Снежка Валентиновича Бычкова с фотографией и за подписью ректора Ольги Наумовой. В документе сказано, что он зачислен с 4 октября 2024 года. Теперь собака сопровождает хозяев не только на улицах города, но и на парах.

Во время занятий Снежок ведет себя прилежно, правда, иногда засыпает под столом. Об этом в аудитории узнают сразу — студент начинает храпеть. Но есть у него и любимые предметы, с особым удовольствием поводырь посещает уроки хорового пения. Таких помощников, как он, готовят в двух центрах в России. Анна и Валентин забрали своего из подмосковной Балашихи. Благодаря ему Анна впервые за долгое время вышла из дома без возлюбленного, преодолела этот страх и поняла, что жизнь отныне будет становиться только лучше.

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