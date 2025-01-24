В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши

В России предлагают ввести ГОСТ на роллы и суши. Инициатива возникла из-за участившихся случаев массового отравления, пишут «Известия».

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Особую тревогу вызывают случаи несоблюдения санитарных норм, использование низкокачественных продуктов и слабый контроль за приготовлением. Рыба, морепродукты и другие ингредиенты часто не проходят термическую обработку.

Авторы идеи считают, что введение стандарта поможет решить эти проблемы и снизить угрозу для здоровья людей. Ранее также стало известно, что в России введут ГОСТ на шаурму. Он должен появиться уже в этом году.