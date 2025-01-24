В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши

Эфирная новость 36 0

Вместе с ростом спроса участились и случаи отравлений.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ingram Images; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России предлагают ввести ГОСТ на роллы и суши. Инициатива возникла из-за участившихся случаев массового отравления, пишут «Известия».

Читайте также

Чтобы без «послевкусия»: что на самом деле означает ГОСТ на шаурму

Особую тревогу вызывают случаи несоблюдения санитарных норм, использование низкокачественных продуктов и слабый контроль за приготовлением. Рыба, морепродукты и другие ингредиенты часто не проходят термическую обработку.

Авторы идеи считают, что введение стандарта поможет решить эти проблемы и снизить угрозу для здоровья людей. Ранее также стало известно, что в России введут ГОСТ на шаурму. Он должен появиться уже в этом году.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:51
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников ВСУ
7:45
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа
7:30
Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
Хиты SНАМАN и Газманова могут добавить в школьную программу по музыке
6:50
В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши
6:34
Суд заблокировал указ Трампа против гражданства по праву рождения

Сейчас читают

Фестиваль возможностей: звезды на красной дорожке конкурса «Большая сцена»
«Хочешь меня?»: на популярного психолога Марселя Сультеева завели уголовное дело
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год