В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши
Вместе с ростом спроса участились и случаи отравлений.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ingram Images; 5-tv.ru
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В России предлагают ввести ГОСТ на роллы и суши. Инициатива возникла из-за участившихся случаев массового отравления, пишут «Известия».
Особую тревогу вызывают случаи несоблюдения санитарных норм, использование низкокачественных продуктов и слабый контроль за приготовлением. Рыба, морепродукты и другие ингредиенты часто не проходят термическую обработку.
Авторы идеи считают, что введение стандарта поможет решить эти проблемы и снизить угрозу для здоровья людей. Ранее также стало известно, что в России введут ГОСТ на шаурму. Он должен появиться уже в этом году.
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