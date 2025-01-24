Позерство: почему угрозы санкций от Трампа бессмысленны

Западная пресса сегодня анализирует реакцию России на предупреждения Дональда Трампа. Так, The Wall Street Journal пишет, что угрозы новых американских санкций слишком незначительны, чтобы хоть как-то повлиять на позицию Москвы, и отмечает: у России на поле боя есть преимущество.

При этом достаточно и сил, и ресурсов, чтобы продолжать развивать успех и продвигаться все ближе к логистическим центрам ВСУ. На таком фоне заявления президента США выглядят как позерство, а не часть реальных переговоров, заключает издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox news пригрозил, что введет против России «огромные» тарифы, а также усилит санкции, если конфликт на Украине не будет улажен в ближайшее время.