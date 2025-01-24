Позерство: почему угрозы санкций от Трампа бессмысленны

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На Западе признают, что у России на поле боя есть преимущество.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Западная пресса сегодня анализирует реакцию России на предупреждения Дональда Трампа. Так, The Wall Street Journal пишет, что угрозы новых американских санкций слишком незначительны, чтобы хоть как-то повлиять на позицию Москвы, и отмечает: у России на поле боя есть преимущество.

При этом достаточно и сил, и ресурсов, чтобы продолжать развивать успех и продвигаться все ближе к логистическим центрам ВСУ. На таком фоне заявления президента США выглядят как позерство, а не часть реальных переговоров, заключает издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox news пригрозил, что введет против России «огромные» тарифы, а также усилит санкции, если конфликт на Украине не будет улажен в ближайшее время.

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