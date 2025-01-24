«Не разорвали отношения»: как санкции Запада стимулировали развитие «Росатома»

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Западные санкции стимулировали развитие «Росатома»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Глава корпорации Алексей Лихачев рассказал, с кем из Евросоюза Россия продолжает сотрудничество в отрасли.

Западные санкции не привели к уменьшению доли «Росатома» на мировом рынке, а, наоборот, стали стимулом для развития. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на форуме «Знание. Государство».

«Росатом», например, строит АЭС в Бангладеш и ядерный исследовательский реактор в Боливии. Продолжается сотрудничество и с европейскими странами.

«Очевидно одно, что в Евросоюзе сейчас главная задача — такой конкурс проходит постоянный — кто больше не любит Россию. Но, тем не менее, как учит нас президент: у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные правители. И мы продолжаем сотрудничество, ну, где-то такое открытое и демонстративное с европейскими странами — Венгрия, в первую очередь. Но и целый ряд других европейских государств не разорвали с нами торгово-экономические отношения», — прокомментировал Алексей Лихачев

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