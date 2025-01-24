«Грубо и резко»: как правильно отвечать на намеки с сексуальным подтекстом

Эксперты утверждают, что «качественный» секс возможен только после того, как люди эмоционально привязались друг к другу.

Нередко женщины в отношениях с мужчиной слишком торопятся перейти к интимной близости, так как боятся отказать в ней настойчивому партнеру. Между тем, просьба повременить с сексом, если женщина чувствует себя не готовой к нему, — это совершенно нормально. Об этом 5-tv.ru заявила сексолог и психолог Александра Миллер.

«К сожалению, многие женщины из-за заниженной самооценки очень быстро переходят к сексуальным отношениям и не дают развития эмоциональной сфере. При этом качественные взаимоотношения могут произрастать только из дружбы и эмоциональной близости. Даже качественный секс возможен только после того, как люди эмоционально привязались друг к другу», — отметила эксперт.

Поэтому, подчеркнула Миллер, если женщина рассчитывает на длительные отношения с мужчиной, она не должна бояться отказать ему в преждевременной интимной близости.

Сам мужчина сочтет подобный отказ абсолютно нормальным, если и он, в свою очередь, рассматривает женщину не только как сексуальный объект. Он, безусловно, примет во внимание ее желание узнать его поближе, и постарается сделать так, чтобы ей стало более комфортно в их отношениях, добавила сексолог.

«Поэтому я всем советую сначала выстроить элементарную базу взаимоотношений, и уже на ее основе хороший секс будет как бонус», — пояснила Миллер.

Что касается того, как правильно отказать мужчине в сексе, тот это зависит от его поведения, от того, насколько бесцеремонно он переходит личные границы женщины, добавила эксперт.

«Если это происходит в грубой форме, то, конечно же, нужно точно так же очень грубо и резко пресекать. Если же это, скажем так, ненавязчиво, намеками, то можно просто сказать, что вам нужно время, чтобы привыкнуть к нему», — заключила Миллер.

Правильного способа нет



Фото, видео: из личного архива Керима Костоева; 5-tv.ru

Сексолог Керим Костоев также считает, что какого-то одного правильного способа отказать мужчине в сексе нет. Все зависит от конкретных отношений.

«В некоторых случаях требуется сказать: „Пошел ты *****, козел! Ты чего тупой, не понимаешь?!“. И это будет единственно верный вариант в данном случае. А в других случаях достаточно просто сказать: „Я не готова. Не сегодня“», — пояснил эксперт.

Однако, какой бы способ ни выбрала женщина, предугадать реакцию партнера на него будет невозможно, предупредил Костоев. По его словам, мужчина может совершенно спокойно принять даже самый грубый «посыл», и при этом крайне болезненно воспринять вежливый мягкий отказ.

Причина в том, что большинство людей принимают подобный отказ на свой счет. Они думают, что это с ними что-то не так, и именно из-за этого их партнер избегает близости. Между тем у женщины может быть «миллион» личных причин для того, чтобы отказать мужчине в сексе, отметил Костоев.

«Поэтому есть множество способов сказать мужчине „нет“ — от самого грубого до самого нежного и ласкового. Но только от самого мужчины будет зависеть, как он это воспримет», — заключил сексолог.

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