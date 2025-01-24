Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 65 0

Однако запрет Зеленского на диалог Москвы и Киева делает их нелегитимными.

Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Фото: © РИА Новости/ Максим Гучек; 5-tv.ru

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Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Глава государства отметил, что решение президента* Украины Владимира Зеленского о запрете диалога Киева с Москвой делает нелегитимными возможный переговорный процесс. Однако Путин выразил предположение о том, что спонсоры Киева заставят Зеленского пересмотреть свою позицию.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Москва и Киев в ходе конфликта предприняли несколько попыток переговоров, последняя из которых состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Позднее Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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