«Деловые, но прагматичные»: как на самом деле Путин относится к Трампу

Президент РФ подтвердил готовность к совместной работе с американским коллегой.

Президент России Владимир Путин назвал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом доверительными и прагматичными.

«С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», — сказал президент в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом Путин предположил, что, если бы у Трампа не «украли победу» на предыдущих выборах президента США, то нынешний кризис на Украине мог не произойти.

Также российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном, и подчеркнул, что отношения прервала прежняя американская администрация. Сейчас российская сторона видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и, в свою очередь, всегда к этому открыта, заявил Путин.

Президент США, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, заявил, что хочет «немедленно» встретиться с Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту. Он также выразил желание работать над сокращением ядерного вооружения.

До этого Трамп указывал на готовность лидера киевского режима Владимира Зеленского к заключению сделки. Политик подчеркивал, что военное противостояние никогда бы не началось, если бы у власти находился он. Также Трамп возлагал именно на Москву решающую роль в урегулировании ситуации. По словам американского президента, он слышал, что Путин тоже «хотел бы его видеть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox news пригрозил, что введет против России «огромные» тарифы, а также усилит санкции, если конфликт на Украине не будет улажен в ближайшее время.