Путин: Правительство Москвы выполнило все задачи по инновационному кластеру МГУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Городские власти построили флагманский кластер «Ломоносов», сформировали необходимую дорожную сеть и провели комплексное благоустройство территории.

Путин: Правительство Москвы выполнило все задачи по инновационному кластеру МГУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Не все намеченные планы по созданию инновационного кластера МГУ и ремонту главного здания были выполнены. Свои обязательства довели до конца лишь власти столицы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ.

«На прошлом заседании попечительского совета в декабре 2020 года было принято решение завершить формирование инновационной долины „Воробьевы горы“ к нынешнему юбилею МГУ. Не все намеченные планы удалось выполнить. Так же, как и капитальный ремонт главного здания, ряда учебных корпусов и общежитий», — приводит слова Путина агенство ТАСС.

«Свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы, которое построило флагманский кластер „Ломоносов“, сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории», — обратил внимание президент РФ.

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