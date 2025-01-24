Путин: Правительство Москвы выполнило все задачи по инновационному кластеру МГУ

Не все намеченные планы по созданию инновационного кластера МГУ и ремонту главного здания были выполнены. Свои обязательства довели до конца лишь власти столицы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ.

«На прошлом заседании попечительского совета в декабре 2020 года было принято решение завершить формирование инновационной долины „Воробьевы горы“ к нынешнему юбилею МГУ. Не все намеченные планы удалось выполнить. Так же, как и капитальный ремонт главного здания, ряда учебных корпусов и общежитий», — приводит слова Путина агенство ТАСС.

«Свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы, которое построило флагманский кластер „Ломоносов“, сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории», — обратил внимание президент РФ.