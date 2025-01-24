В Донецкой Народной Республике (ДНР) в ходе обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Головки пострадали 12 мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«12 мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооруженной агрессии», — говорится в публикации.

Подробности происшествия пока что неизвестны.

До этого было известно о шести пострадавших и одной погибшей при обстреле города. Украинские боевики атаковали жилой массив «Строитель».

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Горловке 21 января при обстреле ВСУ погиб мирный житель. Украинские боевики более 20 раз выпустили снаряды по центру города

Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего. В тот же день пострадала мирная жительница Горловки.