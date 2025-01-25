Очередной обмен: ХАМАС передал еще четырех заложниц представителям МККК

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

ХАМАС передало еще четырех заложниц представителям МККК

ЦАХАЛ подтвердил передачу четырех заложниц силами ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com/© Ilia Yefimovich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Речь идет о женщинах, которые служили в ЦАХАЛ и были захвачены в плен 7 октября 2023 года.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала в секторе Газа четырех заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Освобожденные женщины уже прибыли на территорию Израиля. Сначала они встретятся со своими родителями, после чего пройдут первоначальное медицинское обследование.

Отмечается, что речь идет о женщинах, которые служили в ЦАХАЛ и были захвачены в плен 7 октября 2023 года. Они провели в плену у ХАМАС более года.

Ранее были освобождены еще три израильтянки — Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет), Дорон Штанбер Хаир (31 год).

Всего в списках на обмен значатся 33 человека, однако пока неизвестно, все ли они живы. В перечне числится и гражданин России Александр Труфанов, его семья репатриировалась из Ростова 25 лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил МИД сделать все для освобождения из плена ХАМАС гражданина РФ.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:43
Раньше запланированного: мазут полностью откачали из кормовой части танкера «Волгонефть-239»
15:19
ВСУ атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области
14:52
Очередной обмен: ХАМАС передал еще четырех заложниц представителям МККК
14:40
Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год
14:19
Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР
14:00
«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав

Сейчас читают

Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год