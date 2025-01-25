Очередной обмен: ХАМАС передал еще четырех заложниц представителям МККК

Речь идет о женщинах, которые служили в ЦАХАЛ и были захвачены в плен 7 октября 2023 года.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала в секторе Газа четырех заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Освобожденные женщины уже прибыли на территорию Израиля. Сначала они встретятся со своими родителями, после чего пройдут первоначальное медицинское обследование.

Отмечается, что речь идет о женщинах, которые служили в ЦАХАЛ и были захвачены в плен 7 октября 2023 года. Они провели в плену у ХАМАС более года.

Ранее были освобождены еще три израильтянки — Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет), Дорон Штанбер Хаир (31 год).

Всего в списках на обмен значатся 33 человека, однако пока неизвестно, все ли они живы. В перечне числится и гражданин России Александр Труфанов, его семья репатриировалась из Ростова 25 лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил МИД сделать все для освобождения из плена ХАМАС гражданина РФ.