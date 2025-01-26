ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

К полудню проголосовали 56,64% избирателей.

ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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По данным на 12:00, в Белоруссии на выборах президента проголосовали 56,64% избирателей. Это позволяет считать выборы состоявшимися, о чем 26 января сообщил Центризбирком (ЦИК) Белоруссии.

Важно отметить, что для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы явка составила не менее 50%.

«На 12:00 явка избирателей составила 56,64%», — говорится в сообщении ЦИК.

В Гомельской области уже проголосовали 62,84% избирателей, в Брестской — 61,34%, в Могилевской — 58,71%, в Гродненской — 54,96%, в Витебской — 54,4%, в Минской — 54,27%, а в Минске — 51,29%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко сказал о резолюции Европарламента.

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