Погибла женщина: в Кургане автомобиль въехал в автобусную остановку

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

В Кургане автомобиль въехал в автобусную остановку

Фото, видео: МВД РФ; 5-tv.ru

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Водитель не справилась с управлением.

В городе Курган произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в автобусную остановку, в результате чего находившаяся там женщина погибла на месте. Об этом 26 января сообщила полиция Курганской области в Telegram-канале.

За рулем находилась водитель 2003 года рождения. При движении по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской девушка не справилась с управлением и врезалась в остановку, где находилась женщина 1975 года рождения.

Авария произошла в районе полудня по местному времени. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом.

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