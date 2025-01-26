Чрезвычайная ситуация: в Германии снова недовольны количеством мигрантов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 55 0

В Германии предложили объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

Чрезвычайная ситуация: в Германии снова недовольны количеством мигрантов

Фото: www.globallookpress.com/© Patrick Pleul

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Консерваторы настаивают на усиление контроля на границах страны.

Члены фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планируют вынести на рассмотрение Бундестага резолюцию, в которой будут предложены меры по регулированию миграционной политики. Об этом стало известно из сообщения газеты Bild.

В частности, предлагается объявить чрезвычайное положение в стране из-за наплыва нелегальных мигрантов.

«Резолюцию планируется вынести на голосование на следующей неделе», — уточняет Bild.

Согласно информации, фракция выступает за усиление контроля на границах Германии и отказ в предоставлении права на въезд всем иностранцам без соответствующего разрешения на пребывание в стране. Это позволит властям установить полный контроль на границах с соседними государствами.

Кроме того, консерваторы предлагают содержать под стражей потенциально опасных мигрантов без ограничений по времени и предоставить полиции право самостоятельно выдавать ордера на арест лиц, подлежащих депортации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова сочла лицемерным заявление канцлера Германии Олафа Шольца о свободе слова.

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