Чрезвычайная ситуация: в Германии снова недовольны количеством мигрантов

Консерваторы настаивают на усиление контроля на границах страны.

Члены фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планируют вынести на рассмотрение Бундестага резолюцию, в которой будут предложены меры по регулированию миграционной политики. Об этом стало известно из сообщения газеты Bild.

В частности, предлагается объявить чрезвычайное положение в стране из-за наплыва нелегальных мигрантов.

«Резолюцию планируется вынести на голосование на следующей неделе», — уточняет Bild.

Согласно информации, фракция выступает за усиление контроля на границах Германии и отказ в предоставлении права на въезд всем иностранцам без соответствующего разрешения на пребывание в стране. Это позволит властям установить полный контроль на границах с соседними государствами.

Кроме того, консерваторы предлагают содержать под стражей потенциально опасных мигрантов без ограничений по времени и предоставить полиции право самостоятельно выдавать ордера на арест лиц, подлежащих депортации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова сочла лицемерным заявление канцлера Германии Олафа Шольца о свободе слова.