В Кузбассе водитель «скорой» вышвырнул пациента из машины

Мужчина несколько раз за два дня терял сознание, однако медики сочли вызов ложным.

В Кемеровской области начата проверка после появления в соцсетях видео, на котором пациента скорой помощи выталкивают из машины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

«Организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 124 УК РФ („Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом“)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как водитель «скорой» заходит в салон автомобиля, хватает сидящего там мужчину за воротник верхней одежды, поднимает с сиденья и буквально вышвыривает на улицу.

Сам пострадавший Андрей Пичугин, с которым удалось связаться 5-tv.ru, рассказал, что на протяжении двух дней несколько раз терял сознание, что и стало причиной вызова бригады скорой помощи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Однако прибывшие медики, по словам мужчины, с самого начала отнеслись к нему негативно, сочтя вызов ложным. После того как пациент отказался покидать машину, они пригрозили вызвать полицию, но водитель решил «разрулить» ситуацию по-своему.

«После этого водитель скорой помощи решил выполнить то, что вы видели на видео. Я сказал, что я не буду выходить из машины, и он (водитель — Прим. ред.), соответственно, решил меня оттуда выкинуть. Я сказал, что давайте вызовем полицию, потому что с вами общаться маленько тяжело. Объяснил им, что четыре раза терял сознание, но они решили, что это не показатель для вызова скорой помощи», — рассказал Пичугин.

В СК заявили, что по результатам проверки действиям сотрудников скорой помощи будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.

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