Крем из говяжьего жира: чем опасен новый бьюти-тренд

Косметолог Аюпова: крем из говяжьего жира может нанести вред коже
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Далеко не все рецепты домашних средств по уходу за кожей, которые можно найти в соцсетях, дают положительный результат.
В последнее время в социальных сетях все больше набирают популярность рецепты домашних кремов для ухода за кожей на основе говяжьего жира. По словам блогеров, такие средства содержат антиоксиданты, витамины и жирные кислоты, которые якобы способствуют улучшению состояния кожи.
Однако дерматологи не разделяют это мнение и предупреждают о возможных рисках использования таких кремов. В интервью «Вечерней Москве» косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова рассказала о возможных опасностях таких средств ля кожи.
В подобных кремах отсутствуют консерванты, поэтому их необходимо использовать как можно скорее, иначе они могут испортиться и стать опасными для кожи.
Эксперт также отметила, что в говяжьем жире содержится большое количество белка, который без надлежащей консервации быстро окисляется и может нанести вред коже.
Косметолог также предостерегла от заблуждения, что домашние средства могут избавить от возрастных признаков. Их использование может привести к закупорке пор и появлению прыщей.
По словам Аюповой, косметика на основе жиров, вазелина и других плотных текстур обладает комедогенным действием, то есть закупоривает протоки сальных желез. Это может привести к проблемам с кожей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие косметологические процедуры надо делать зимой.
86%
-0.84 103.19
-0.47
Нашли ошибку?