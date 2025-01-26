Крем из говяжьего жира: чем опасен новый бьюти-тренд

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Косметолог Аюпова: крем из говяжьего жира может нанести вред коже

Крем из говяжьего жира: почему тренд из соцсетей опасен для кожи

Фото: 5-tv.ru

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Далеко не все рецепты домашних средств по уходу за кожей, которые можно найти в соцсетях, дают положительный результат.

В последнее время в социальных сетях все больше набирают популярность рецепты домашних кремов для ухода за кожей на основе говяжьего жира. По словам блогеров, такие средства содержат антиоксиданты, витамины и жирные кислоты, которые якобы способствуют улучшению состояния кожи.

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Однако дерматологи не разделяют это мнение и предупреждают о возможных рисках использования таких кремов. В интервью «Вечерней Москве» косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова рассказала о возможных опасностях таких средств ля кожи.

В подобных кремах отсутствуют консерванты, поэтому их необходимо использовать как можно скорее, иначе они могут испортиться и стать опасными для кожи.

Эксперт также отметила, что в говяжьем жире содержится большое количество белка, который без надлежащей консервации быстро окисляется и может нанести вред коже.

Косметолог также предостерегла от заблуждения, что домашние средства могут избавить от возрастных признаков. Их использование может привести к закупорке пор и появлению прыщей.

По словам Аюповой, косметика на основе жиров, вазелина и других плотных текстур обладает комедогенным действием, то есть закупоривает протоки сальных желез. Это может привести к проблемам с кожей.

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