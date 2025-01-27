«Ошибка, о которой я сожалею больше всего»: Билл Гейтс о разводе с женой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Билл Гейтс назвал развод главной ошибкой своей жизни

Билл Гейтс высказался о разводе с женой

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs / CNP /MediaPunch via

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Ни одна из неудач в жизни бизнесмена не была такой значительной, как расставание с супругой Мелиндой.

Билл Гейтс назвал развод со своей супругой Мелиндой самой большой ошибкой в своей жизни. Откровенным заявлением предприниматель поделился в интервью The Sunday Times.

Бизнесмен рассказал, что он сильно огорчен тем, как закончился его брак длиною в 27 лет. И хотя сейчас Гейтс уже не так подавлен, как раньше, он все же считает развод самым серьезным испытанием, которое ему приходилось преодолевать.

«Это ошибка, о которой я сожалею больше всего. Ни одна из неудач не была такой значительной. По крайней мере два года Мелинда и я очень страдали из-за развода», — рассказал миллиардер.

Билл и Мелинда продолжают общаться: у них трое детей и двое внуков. Семейные встречи — постоянная практика для бывших супругов. Бизнесмен отметил, что им удалось воспитать в детях «хорошие ценности», несмотря на сложное расставание.

Истинную причину развода Гейтс не назвал, однако отметил, что в 2021 году, еще будучи женатым, завел роман с сотрудницей. Эта история ранее предавалась огласке: Wall Street Journal писал, что Джеффри Эпштейн — финансист, обвиненный в педофилии и торговле людьми — шантажировал Билла Гейтса из-за связи с 20-летней русской девушкой по имени Мила Антонова. Именно о ней бизнесмен вспомнил в интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни.

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