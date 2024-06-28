Две династии: дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 72 0

Дочь Билла Гейтса в отношениях с внуком Пола Маккартни

Две династии: дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

Фото: www.globallookpress.com / YLMJ

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Пара перестала скрывать свои отношения.

Слухи о том, что дочь бизнесмена Билла Гейтса Фиби встречается с внуком легендарного музыканта Пола Маккартни, начали распространяться еще несколько месяцев назад, но тогда девушка наотрез отказалась комментировать свою личную жизнь.

Наконец-то пара перестала скрывать свой роман. Об этом сообщило издание Nylon.

После окончания колледжа дочь Гейтса призналась, что встречается с внуком Маккартни.

«Мой парень, Артур, подвез меня после церемонии», — призналась Фиби.

Пока что пара не стала раскрывать историю своего знакомства, но СМИ предполагают, что они стали общаться благодаря родственникам. Ведь тетя Артура Дональда дружит с мамой Фиби Гейтс. Однако возлюбленные могли просто оказаться на одном мероприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Билл Гейтс намерен запустить эпидемию в 2025 году. Новый вирус будет называться Seers.

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