В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар
Возгорание уже устранено, никто не пострадал.
Фото: Романенко Эрик/ТАСС
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В административном здании следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России.
«Взрыва не было, предварительно пожар произошел из-за замыкания проводки», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что в результате пожара, который охватил площадь в пять квадратных метров, никто не пострадал.
В данный момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали произошедшего.
Напомним, что 16 июня 2024 года в этом же следственном изоляторе обвиняемые, находившиеся в одной из камер, захватили в заложники двух сотрудников учреждения. В результате спецоперации террористы были обезврежены, а заложники освобождены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как захватчики заложников в ростовском СИЗО готовились к преступлению.
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