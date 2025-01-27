В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Возгорание уже устранено, никто не пострадал.

В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

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В административном здании следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России.

«Взрыва не было, предварительно пожар произошел из-за замыкания проводки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в результате пожара, который охватил площадь в пять квадратных метров, никто не пострадал.

В данный момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали произошедшего.

Напомним, что 16 июня 2024 года в этом же следственном изоляторе обвиняемые, находившиеся в одной из камер, захватили в заложники двух сотрудников учреждения. В результате спецоперации террористы были обезврежены, а заложники освобождены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как захватчики заложников в ростовском СИЗО готовились к преступлению.

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