Ксения Бородина сравнила Юру Борисова с Сергеем Бодровым

Телеведущая Ксения Бородина сравнила актера Юру Борисова с погибшим артистом Сергеем Бодровым. По ее словам, номинированный на «Оскар» Борисов очень напоминает суперзвезду 1990-х.

В своем блоге Ксения дала комментарий по поводу нашумевшего фильма «Анора». Телеведущей очень понравилась игра молодого актера Марка Эйдельштейна.

«Один из моих любимых молодых актеров. Роль мажорчика он показал идеально. Вот такие и есть… Юре Борисову досталась роль самого здравомыслящего персонажа», — отметила она.

Для Бородиной картина режиссера Шона Бэйкера похожа на современную сказку о «Золушке», только с печальным концом.

Актеры Юра Борисов и Сергей Бодров. Терещенко Михаил, Яковлев Александр/ТАСС,

Юра Борисов за роль в этом фильме получил заветную номинацию на «Оскар». Игру его коллеги Сергея Бодрова, который трагически погиб в 2002 году, также в свое время высоко оценивали. Оба артиста привлекают зрителей своим добрым взглядом и простотой. Бешеная популярность не испортила их, а наоборот укрепила характер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кологривый не оставил триумф Борисова без внимания.