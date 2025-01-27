Более 40 соцвыплат проиндексируют в России с 1 февраля

С 1 февраля в Российской Федерации произойдет увеличение на 9,5% более 40 различных социальных выплат. Об этом было объявлено премьер-министром Михаилом Мишустиным на совещании с вице-премьерами 27 января.

«Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий», — заявил Мишустин.

Повышение коснется выплат, предназначенных для ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, Героев России, Героев Труда и людей с ограниченными возможностями.

Михаил Мишустин также сообщил, что после индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 690 тысяч рублей, а на второго и последующих — 912 тысяч рублей.

Кроме того, пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены на 9,5%, что соответствует уровню фактической инфляции за прошлый год. Это позволит обеспечить соответствующими выплатами 39,3 миллиона пенсионеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделит более 11 млрд рублей на выплаты участникам спецоперации.