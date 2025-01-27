Баринов о российских военных: «После таких встреч я выхожу с потрясением и уважением»

Народный артист РФ не раз встречался с бойцами, участвующими в спецоперации по защите Донбасса.

Народный артист РФ Валерий Баринов восхитился жизнерадостностью и силой духа российских военных. Актер считает, что это он должен просить фото у них, а не наоборот. Об этом он рассказал в интервью блогеру Сурену Каграманову, известному под псевдонимом Сорян.

Неоднократно поддерживавший бойцов в Афганистане актер рассказал, что посещал госпиталь в Донбассе еще до его присоединения к России.

«После концерта меня попросили подняться к ребятам в травматологию. Это были здоровые ребята, у кого нет руки, у кого ноги, обожженные танкисты. Мы с ними очень хорошо побеседовали. Они были, как ни странно, полны жизни, оптимизма, и все стали просить сфотографироваться, говорить: «Можно для мамы, пошлю ей, пусть знают, кто к нам приезжает», — вспоминает артист.

И тут Баринов понял, в чем его миссия, как известного человека: он смог доставить бравым и сильным солдатам радость. Валерий Александрович также добавил, что незабываемая встреча с военными наполнила его энергией, а также укрепила веру, что «люди остаются людьми». В этом же он убеждается, когда встречается с участниками спецоперации.

«Это потрясение, когда они говорят о том, что совершили. Человек без двух ног, Герой России. Он рассказывал, как занимается спортом, сколько раз подтягивается. Каждый раз после таких встреч я выхожу с потрясением и уважением», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валерий Баринов говорил о столице России.