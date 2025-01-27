Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина отправили в СИЗО

Известный рок-музыкант пробудет под арестом до 11 февраля.

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина арестовали по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

«Суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — говорится в публикации.

Уточняется, что под стражей Бурдин пробудет до 11 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что Бурдин в ноябре 2024 года напал на человека, после чего был задержан и отправлен на принудительное лечение.

Известно, что в мае 2018 года суд также отправил известного рок-музыканта на принудительное лечение после поножовщины. Не секрет, что в молодости Бурдин неоднократно попадался на кражах, был за решеткой и в психиатрической больнице.

В августе 2021 года сообщалось, что Бурдин оказался в реанимации с подозрением на COVID. По информации родственников, у музыканта диагностировали 80% поражения легких, в состоянии комы его подключили к аппарату ИВЛ. В октябре стало известно, что Бурдин пошел на поправку и выписался из больницы.

Владимир Бурдин — рок-музыкант и бард из Екатеринбурга. Его песни исполняли группы «Пилот», «Ковчег», «Синтаксис» и другие. В последние годы выступал сольно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест блогеру Елены Блиновской до 2 мая.